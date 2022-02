Wordt dit de origineelste woning van Ieper? Afgedankte watertoren staat te koop voor 75.000 euro: “Verbouwing wordt geen eenvoudige klus”

IeperIn Ieper staat wel een heel opmerkelijk gebouw te koop: een afgedankte watertoren. De toren is al 5 jaar niet meer in gebruik en de eigenaar wil hem nu van de hand doen voor minstens 75.000 euro. Slopen mag echter niet, de enige optie voor de koper lijkt het ombouwen tot een woning of een vakantiewoning. “Maar dat zal niet eenvoudig zijn.”

De watertoren die te vinden is langs de Dikkebusseweg in Ieper, was een tussenschakel in de watervoorziening van de stad Ieper vanuit Dikkebusvijver. Hij stamt uit 1921 en is gebouwd naar een ontwerp van Société Générale d’Entreprises de Constructions uit Brussel. Het waterreservoir bovenaan heeft een inhoud van 500 kubieke meter. Het bouwwerk is een achtzijdige betonnen constructie en is sinds 2009 geregistreerd als bouwkundig erfgoed.

Vastgoedtransactie

“De toren wordt al 5 jaar niet meer gebruikt nadat we een rechtstreekse koppeling maakten naar het waternet”, klinkt het bij een woordvoerder van de Watergroep, de watermaatschappij die eigenaar is van het bouwsel. De Watergroep verkoopt het geheel via de afdeling vastgoedtransactie van de Vlaamse overheid. Op de site is voor geïnteresseerden een volledig dossier te vinden.

Quote We kregen al de vraag of een lift en panorami­sche ramen aan de achterkant van de toren een mogelijk­heid zijn Schepen Philip Bolle

“Krijgen we een bod binnen van minstens 75.000 euro, dan is het meteen beklonken”, aldus de woordvoerder. “Als er meerdere biedingen zijn, volgt een verkoop via opbod. Dat zal plaatsvinden in café ’t Kobbetje op 8 maart om 16.15 uur. Bieden kan tot 4 maart. Ondertussen werd de toren al bezocht door enkele geïnteresseerden.”

Volledig scherm Binnen in de toren zijn nog heel wat dikke buizen te vinden. © De Watergroep

Lift en panoramische ramen

“Met het verkopen van de toren zelf hebben wij niets te maken, wij geven echter wel een omgevingsvergunning af”, aldus Iepers schepen Philip Bolle (Vooruit). “De toren staat in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, maar een functie als woning of vakantiewoning zou wel kunnen. We kregen al de vraag of een lift en panoramische ramen aan de achterkant van de toren een mogelijkheid zijn.”

De sloop van het bouwwerk is echter geen optie. “Het gaat om waardevol bouwkundig erfgoed, wat impliceert dat het behoud van de toren voorop staat”, aldus de schepen. “Het is trouwens de laatste dergelijke toren in onze regio. Mocht de watertoren echter worden verwaarloosd zodat hij alsnog tegen de vlakte moet, zal er op het perceel niet kunnen worden gebouwd. Als de toren verdwijnt, dan moet de rooilijn worden verplaatst. (De rooilijn is de vastgelegde grens tussen het openbaar domein, zoals de weg, en de aangrenzende private gronden, nvdr.). Daarna zal er bijna geen grond meer overschieten waarop men kan bouwen.”

Buizen

Het omvormen tot een woning of vakantiewoning, wordt echter niet simpel. In het gebouw zijn er nog buizen aanwezig, maar die hebben geen dragende functie en kunnen worden verwijderd. “Geen eenvoudige klus als je het mij vraagt”, aldus nog de woordvoerder van de Watergroep.

Volledig scherm Een nieuwe bestemming als woning of vakantiewoning lijkt het meest voor de hand liggend. © Henk Deleu