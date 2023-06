Woningbrand blijkt composthoop te zijn die vuur vatte, door resten van BBQ

Lyceum organi­seert ‘De week van de Fiets’: “Leerlingen bewust en assertief leren fietsen”

In de marge van ‘De week van de verkeersveiligheid’ organiseerde het Lyceum in Ieper ‘De week van de Fiets’. De school zette daarbij heel wat acties op poten om leerlingen bewust te leren omgaan met de fiets in het verkeer. Woensdag was er de apotheose met een fietstocht van 16 km onder begeleiding van de politie.