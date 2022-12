Woning onbewoonbaar na brand: kat op tijd gered

De brandweer snelde omstreeks 15.15 uur naar de Rodenbachstraat in Vlamertinge. “Eens ter plaatse, sloegen de vlammen aan de achterzijde van de rijwoning naar buiten”, zegt Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek. “Uiteindelijk hadden we de brand wel snel onder controle. Door de brand liepen de benedenverdieping en de aangebouwde keuken in de woning ernstige rook-, water- en brandschade op.” De woning zelf is onbewoonbaar. De bewoners worden tijdelijk opgevangen bij familie. “De aanwezig kat konden we wel tijdig uit de woning halen en verkeert in goede gezondheid.” Ook een woning naast het getroffen huis raakte door de brand licht beschadigd. Door de brand was de Rodenbachstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.