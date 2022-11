Woning onbewoonbaar na brand in woonkamer: kat en vogels stikken in de rook

Roeselare/Diksmuide Roeselaar­se baby- en kinderspe­ci­aal­zaak ‘Castard’ opent tweede filiaal in Diksmuide

Dubbel feest voor ‘Castard’: de Roeselaarse baby- en kinderspeciaalzaak viert komend weekend hun vijfde verjaardag en als kers op de taart kunnen zaakvoerders Kelly Denolf en Wim Degryse melden dat ze begin december een tweede vestiging zullen openen in Diksmuide. “Die tweede winkel betekent ook een versterking voor ‘Castard’ in Roeselare, want alle nieuwe merken en producten die we in Diksmuide kunnen aanbieden, zullen ook op de webshop te vinden zijn”, aldus Kelly en Wim.

2 november