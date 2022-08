Wipers Times Dubbel is beste dubbel van België: “Een sterkte stimulans voor onze bieren”

Niet elke Ieperling is fan van de rally: veel handelaars houden deuren gesloten dit weekend

Zoals verwacht brengt het wereldkampioenschap rally, dat nu voor een tweede keer naar Ieper komt, veel volk op de been. Donderdag was het bij aanvang op de koppen lopen op de Grote Markt in Ieper. Veel horecazaken verwachten een topweekend, maar andere handelaars sluiten net hun zaak wegens zo goed als onbereikbaar. “Misschien goed voor Ieper, maar één keer per jaar is genoeg.”

19 augustus