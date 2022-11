Windmolenproject ‘De Vredesmolens’ goed voor een energieproductie voor 12.500 gezinnen: “Tegen 2050 moeten we drie keer zoveel elektriciteit produceren als nu”

De vier nieuwe windturbines, met elk een maximale capaciteit van 6 MW, zullen elk jaar 56.000 MWh groene energie produceren, goed voor het jaarlijks energieverbruik van ongeveer 12.500 gezinnen, aldus Luminus. “Hierdoor wordt 11.800 ton CO2 vermeden in vergelijking met de gemiddelde Belgische elektriciteitsmix. Deze besparing is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 4.150 dieselauto’s”, zegt Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. “De locatie van de windturbines is het resultaat van een zorgvuldige afweging. Ze komen aan de Noorderring, in landbouwgebied tussen Ieper en Vlamertinge. De locatie is windrijk en vlot aansluitbaar met het elektriciteitsnet. De zone ligt aan belangrijke infrastructuurlijnen: de Noorderring, de spoorlijn Ieper-Poperinge en twee hoogspanningslijnen. De locatie beantwoordt zo aan de criteria van de Vlaamse overheid. Het project zou ook de stad Ieper helpen haar klimaatdoelstellingen van 40 procent minder CO2 uitstoot tegen 2030 te behalen.”

Fossiele brandstoffen

Luminus investeert al bijna 70 jaar in de productie van hernieuwbare energie en is de nummer één in windenergie op het vasteland en waterkracht in België. “Voor ons is de strijd tegen de klimaatverandering al vele jaren een werk van elke dag”, klinkt het. “In de huidige context van klimaaturgentie en stijgende energieprijzen helpen we onze klanten meer om hun verbruik te verminderen door middel van innovatieve oplossingen en een deel van hun energie lokaal te produceren dankzij hernieuwbare bronnen. De huidige geopolitieke context, de klimaatcrisis en de bijzondere omstandigheden op de energiemarkt verplichten ons ertoe om onze manier van denken en leven te veranderen. Er is één gezamenlijke oplossing: het totale verbruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dit kan door in te zetten op energiesoberheid, hernieuwbare energie en de elektrificatie van onze samenleving. Elektrificatie betekent echter ook een grotere vraag naar elektriciteit. Tegen 2050 moeten we daarom drie keer zoveel elektriciteit produceren als nu. Windenergie is daarbij één van de oplossingen.”