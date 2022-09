Westhoek rouwt om dood Britse koningin: “Charles zal in ieder geval minder lang op de troon zitten”

WesthoekNiet alleen in Buckingham Palace hangt de Union Jack halfstok na het overlijden van koningin Elizabeth II, ook in de Westhoek is dat het geval. Heel wat Britten die momenteel in onze regio verblijven, gaan langs in het Talbot House in Poperinge om het rouwregister te ondertekenen. “Het is een helse week voor ons, eerst krijgen we een nieuwe eerste minister en nu ook een nieuwe koning”, aldus Roger Daker (57) uit Yorkshire.

In het Talbot House in Poperinge werd donderdagavond een rouwregister geopend dat al meteen door vooral Britten werd ondertekend. “Het is heel erg jammer dat ze is gestorven, maar het moest er een keer van komen. Ze was dan ook al van leeftijd”, zegt Mandy Carpenter (54) uit Gloucestershire, een plaats bij de grens van Wales. Mandy komt al 20 jaar naar het Talbot House, eerst deed ze dat als bezoeker en in 2012 begon ze er als huisbewaarder.

“Ik vernam via mail dat het niet zo goed ging met de Queen en even later hoorde ik van een van de gasten dat ze was gestorven. Het was een shock, maar ik kan nu ook niet zeggen dat ik compleet verrast ben.” Mandy zegt dat ze blij is op dit moment niet thuis te zitten. “Ik herinner me nog de drukte toen prinses Diana stierf. Overal waar je kwam, werd je aan haar dood herinnerd. Dat is te overweldigend voor veel mensen, hier is het wat rustiger. Nu zal het niet anders zijn. Maandag ga ik terug naar Engeland, ik mag me dus nog aan iets verwachten. Het is natuurlijk wel droevig nieuws. Ik was nu niet meteen een fan van de koningin, maar toch. Ik leef thuis met de Welshmen en die zijn niet meteen koningsgezind. Maar koningin Elizabeth deed dat heel goed. Er zijn nog leden van het koningshuis die goede zaken doen, maar er zijn er ook die dat niet doen. In ieder geval zal het veranderen met Charles. Hij is begaan met het milieu en ook op politiek vlak durft hij wel uitspraken te doen. Een ding is echter zeker: hij zal nooit zo lang op de troon zitten als zijn moeder.”

Een Britse groep vrienden hoorde het nieuws van de dood van de Queen op terugtocht van de Somme.

Roger Daker (57) uit Yorkshire is momenteel samen met enkele vrienden op een trip in Ieper. “We waren net op terugweg van een bezoek aan de Somme toen we het nieuws hoorden”, aldus de vijftiger. “Het is heel jammer, want Elizabeth stond 70 jaar aan het hoofd van ons land als een echte leider. Het is een eer dat ze mijn koningin was.” Roger herinnert zich nog goed dat hij als 7-jarige knaap wuifde naar de Queen, terwijl ze de snelweg tussen Manchester en Leeds officieel kwam openen. Ze is altijd in mijn leven geweest. Het is trouwens een helse week voor de Britten. Niet alleen krijgen we een nieuwe eerste minister, we hebben nu ook een nieuwe koning. Ik wens hem in ieder geval het allerbeste toe.”

Dublin

“Ik ontmoette de Queen 2 keer”, zegt Sandy Evrard, burgemeester van Mesen. “De eerste keer was hier in Mesen op 11 november 1998 toen ze het Vredespark kwam openen. Toen was ook de Ierse president McAleese hier. Een speciaal moment, want het was de eerste keer dat die twee elkaar in levende lijve ontmoetten.” De tweede keer dat Evrard de Queen onder ogen kreeg, was in Dublin, bij het aftreden van Mary McAleese. “Het waren warme ontmoetingen, maar het protocol bleef altijd heel strikt. Zo moest je wachten tot zij de hand uitstak vooraleer je dat zelf ook mocht doen. Toch heb ik fijne herinneringen aan die momenten. Mooi is ook dat ze later nog naar haar ontmoeting met McAleese in Mesen verwees.”

Benoit Mottrie als kersvers voorzitter van de Last Post Association kreeg met koningin Elizabeth meteen een heel hoge gast over de bezoek.

“Ik was nog niet zo lang voorzitter toen op 12 juli 2007 de koningin samen met haar man prins Philip en koningin Paola een kort bezoek aan de Menenpoort brachten, voor de tachtigste verjaardag van de Menenpoort”, zegt Benoit Mottrie van de Last Post Association. “Het was even schrikken dat ik al meteen zo’n grote naam op bezoek kreeg, maar het viel eigenlijk goed mee. De Queen was heel vriendelijk en hoffelijk. En hoewel ze hier al in 1966 en 1998 was geweest, wist ze heel goed wat onze organisatie allemaal deed. Ze was zeker niet stijf en sprak zelf met de typische Britse humor. Ik herinner mij nog goed dat ze vertelde zeker nog een 4de keer te willen terugkomen, maar dat is er jammer genoeg niet meer van gekomen.” Benoit Mottrie bevindt zich momenteel in Engeland. “Toevallig heb ik net een diner met Lord Astor of Hever, de achterkleinzoon van Donald Haig. Ik denk dat alles een beetje in het teken zal staan van het overlijden van de Queen. Het is in ieder geval iets speciaals.”

Op verschillende plaatsen in de regio hangt de Union Jack halfstok.

Kleindochter

Gewezen Iepers burgemeester Luc Dehaene (71) is op zoek naar een foto van het moment dat zijn kleindochter, die ondertussen geneeskunde studeert, als klein meisje bloemen gaf aan de Queen bij haar bezoek in 2007 . “In mijn functie als burgemeester mocht ik de koningin 2 keer ontvangen. De eerste keer in 1998 was voor mij een mooi moment. Ik stond de Queen heel alleen op te wachten aan de Menenpoort. Alles moest volgens een streng protocol gebeuren, maar ik viel toch even uit mijn rol. Toen ik daar stond te wachten werd ik plots overvallen door emoties. Het schoot plots in mijn gedachten dat ik als kleine man de Queen mocht welkom heten. Toen ik we elkaar een hand gaven, legde ik mijn linkerhand op onze andere handen. Iets wat totaal niet volgens de regels was. Niemand merkte het echter en ook de koningin stoorde er zich blijkbaar niet aan.”

De koningin op bezoek in 2007, hier samen met toenmalig burgemeester Luc Dehaene.

Margaux Capoen was er in 2007 bij als fotografe voor de stad. “Het was een ongelofelijk moment”, weet Margaux. “Een collega van Photonews en ik waren de enige 2 mensen die voor de koningin mochten lopen, al de rest moest achter haar blijven, zelfs haar man. Ik heb in mijn functie van stadsfotograaf heel wat beroemdheden op de gevoelige plaat gezet. Ik denk bijvoorbeeld aan de beroemde oorlogsveteraan Harry Patch en het volledig Europees parlement dat Ieper bezocht. Toch vond ik de Queen het absolute hoogtepunt in mijn carrière. Koningin Elizabeth was een monument, zoveel is zeker.”

Oprechte deelneming

Vrijdagavond worden naar aanleiding van het overlijden van de Britse koningin tijdens de Last Post-plechtigheid door de stad Ieper en de Last Post Association gezamenlijk bloemen neergelegd onder de Menenpoort. “Het stadsbestuur Ieper biedt zijn oprechte deelneming aan aan de Britse koninklijke familie, het Verenigd Koninkrijk en het Britse Gemenebest”, zegt burgemeester Emmily Talpe.

De koningin maakte even tijd voor het publiek.

De Queen en haar man in gesprek met klaroener Antoon 'Toone' Verschoot.

Het rouwregister in Talbot House.

De koningin op bezoek in 2007.

Een jonge Sandy Evrard schudt de hand van de Queen.

De koningin bij haar bezoek in 1966 aan het Talbot House.

