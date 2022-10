West-Vlaanderens oudste brouwerij Leroy Breweries bestaat 450 jaar: “Nummer 1 worden hoeft niet, wij blijven met onze voetjes op de grond”

BoezingeZe brouwen er jaarlijks zo’n 5 miljoen liter bier en voeren hun gerstenat uit naar 24 landen, maar toch zegt Philip Leroy (62) van Leroy Breweries in Boezinge een “een kleinere speler” te zijn in het brouwerijlandschap. De oudste brouwerij van de West-Vlaanderen — ondertussen staat de 11de generatie mee aan het roer — ziet ze de toekomst ondanks het crisisspook positief tegemoet. “Je brouwt in eerste instantie om een goed bier te maken.”

Op het kanaal Ieper-IJzer waren ooit vier ‘overdrachten’ tussen Ieper en Boezinge. Die waren nodig om het waterniveau tussen de zee en Ieper op te vangen. De overgangen bestonden uit een dam om het water tegen te houden en achter die dam was er een hellende vlak waarop schuiten naar beneden of naar boven werden getakeld. Waar nu het Sas van Boezinge is, bevond zich de derde overdracht. Tijdens de Spaanse bezetting werd beslist om één sluis te maken, omdat de vele overdrachten veel te veel werk in beslag namen. “Het was de uitgelezen plaats om iets te drinken en te eten terwijl de boot stillag”, zegt Philip Leroy. Philip staat samen met zonen Karel (32) en Bruno (27) aan het hoofd van Leroy Breweries in Boezinge, die dit jaar 450 kaarsjes uitblaast. Daarmee is de brouwerij, die zowel de brouwerij Het Sas als brouwerij Van Eecke uit Watou onder dak heeft, de oudste brouwerij van West-Vlaanderen. In België heeft enkel brouwerij Roman uit Oudenaarde meer jaren op de teller.

Natuurlijke barrière

“Ter hoogte van de sluis was er een boerderij, mouterij en estaminet”, vertelt Philip verder. “Toen de Spanjaarden waren verdwenen, bouwde de Franse ingenieur Vauban ten oosten van het sas het Fort Saint Nicolas. Het fort werd uitgebouwd als kazerne voor een garnizoen van een honderdtal soldaten, met een kapel en jawel, een brouwerij. De Oostenrijkers braken het fort af, omdat hun keizer Jozef II vond dat het bouwwerk aan de verkeerde kant van het kanaal stond. De brouwerij bleef echter bestaan tot de Eerste Wereldoorlog. Tegen het oprukkende Duitse leger gebruikten de Fransen het kanaal als natuurlijke barrière. Ze staken de brouwerij in brand, omdat ze door de vijand niet zou worden gebruikt als schuilplaats. Na de Eerste Wereldoorlog bouwde mijn grootvader, die tijdens de oorlog soldaat was, de brouwerij weer op, niet langs het water, maar op de plek waar ze nu nog steeds te vinden is, namelijk in de Diksmuidseweg.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een beeld uit de jaren ‘50. © Henk Deleu

In 1962 kwam de brouwerij Van Eecke uit Watou in handen van Leroy. “In de familie Van Eecke waren er twee zonen en acht dochters en al hun namen begonnen met een ‘a’. Armand, de oudste zoon, sneuvelde in de oorlog, zijn jongere broer Albert baatte de brouwerij verder uit. De man had geen kinderen en toen hij met pensioen ging, vroeg hij zijn acht zussen of er een van hen geïnteresseerd was de zaak verder te zetten. Een van de dochters trouwde met ene Karel Leroy uit Boezinge en zo ontstond er een familieband met de Boezingse Brouwerij.” In 1995 startte in Boezinge de bouw van de grote bottelarij, waarbij het bottelen van beide brouwerijen werd gegroepeerd. Later, in 2016 om precies te zijn, versmelten beide brouwerijen tot Leroy Breweries.

Brouwmeester

“Om bier te maken en een brouwerij te runnen moet je de praktische skills hebben, maar moet je ook over de nodige theoretische kennis beschikken.” Philip Leroy studeerde, voor hij naar Duitsland trok om brouwmeester te worden, eerst toegepaste economische wetenschappen. “In mijn opleiding werd gezegd dat het een kunst is om met minderwaardige grondstoffen goed bier te maken. Ik vertrek liever van grondstoffen van prima kwaliteit. Ik ben pas tevreden als je uiteindelijk tot een mooi product komt. Als de verkoop dan meevalt, is dat aardig meegenomen, maar als brouwer wil je in eerste instantie een goed bier maken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Hommelbier, Sas Pils, Kapittel Pater en Witbier. © Leroy Breweries

Leroy Beweries is in vergelijking met bijvoorbeeld een InBev, een kleine speler. Toch zijn de bieren uit Boezinge in heel wat landen te vinden. “Omdat we dicht bij de Franse grens zitten, doen we veel inspanningen om daar ons gerstenat aan de man te brengen. Frankrijk is onze grootste afzetmarkt. We voeren echter ook naar andere regio’s uit, ik denk aan Nederland, Italië en Scandinavische landen tot zelfs Japan, Vietnam, Australië en Amerika. Het vergt inspanningen om die markten te veroveren. Je moet er deelnemen aan beurzen en de eersten die je daar tegenkomt zijn Belgische collega’s. Die proberen eveneens hun bier te verkopen, net als de buitenlandse brouwerijen. Overal wordt bier gemaakt, het is niet enkel een product van bij ons. Je moet het dus hebben van je kwaliteit om het verschil te kunnen maken.”

20 miljoen pintjes

“Bier brouwen is hip tegenwoordig, en dat maakt het er niet gemakkelijker op. We zitten met een stijgend aanbod van soorten bieren en een dalende consumptie. Dat laatste heeft verschillende oorzaken. Mensen drinken minder pils, maar grijpen wat meer naar een zwaarder biertje, waarvan je er minder drinkt.” De brouwerij heeft daarvan met Hommelbier een voorbeeld in huis, wat meteen hun paradepaartje is. Het bier is gemaakt op basis van vier soorten hop uit het Poperingse, de hoppestreek bij uitstek. “We hebben een zwak voor hop en zijn vlug geneigd er te gebruiken. Het is daarom dat onze pils een wat meer uitgesproken karakter heeft.” Andere bieren van de brouwerij zijn onder meer Sas Pils, Yperman, Stout Leroy, Kapittel en Watou’s Witbier. Verder maken ze bij Leroy limonades. Leroy Breweries produceert jaarlijks 5 miljoen liter bier, wat neerkomt op 20 miljoen pintjes. 61 procent daarvan gaat naar het buitenland.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Afhankelijk van het type fles worden er in de brouwerij tussen de 9.000 en 24.000 flessen per uur gevuld. © Henk Deleu

Net als overal bezorgt de crisis de biermakers kopzorgen. “Het is een permanent opvolgen van de markt. Zo kwamen onlangs de problemen met het koolzuurgas in het nieuws. Onze CO2-leverancier garandeert ons te blijven bevoorraden. We worden dagelijks geconfronteerd met zware energietoeslagen. De inflatie laat zich op alle vlakken voelen. We proberen een prijsopslag zo minimaal mogelijk te houden, maar we mogen niet werken met verlies. Het is echter serieus naar het bord kijken.”

West-Vlamingen

Philip is echter niet bang voor de toekomst. “Ik heb het volle vertrouwen in mijn twee opvolgers. Mijn zonen deden ondertussen de nodige kennis op en ik probeer hen nog een beetje van mijn ervaring bij te brengen. We zullen nooit de grootste bierspeler worden, maar dat hoeft ook niet. We zijn West-Vlamingen en we blijven met onze voeten op de grond.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.