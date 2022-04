Werken padelvelden begonnen: “In juni kan eerste balletje worden geslagen”

De gemeenteraad van Ieper keurde een tijdje geleden de aanleg goed van een padelterrein ter hoogte van het sportcentrum. Er komen in totaal 4 speelvelden. “We hebben even moeten zoeken naar een geschikte locatie”, zegt schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “We zochten overal, ook in de deelgemeenten, maar kozen tenslotte voor deze site. Het is centraal gelegen en voor de sportdienst gemakkelijk uit te baten.” De funderingen zijn ondertussen al aangelegd. Nu komen nog de velden, de omheining, de glaswanden en de voorzieningen om de velden uit te baten. Het stadsbestuur mikt op juni om het eerste balletje te slaan. Het padelterrein is goed voor een investering van 223.000 euro. De padelvelden zijn niet de eerste in Ieper, maar wel de eerste outdoor. Eerder openden 4 jonge enthousiastelingen al een indoorpadelveld in Elverdinge. Ondertussen is er ook nieuws over het nieuwe zwembad dat er komt op de sportzone. Dat zal worden gebouwd op het voetbalveld T5, langs het Kanteelpad. Met de bouw daarvan wordt begonnen in september volgend jaar.