Werken in de Pannenhuisstraat

LEVENSVER­HAAL. Cafébaas Stef Dehollan­der (74) verzamelde duizenden stukken speelgoed: “De afspraak was dat we elke week één nieuw speeltje kochten”

Afgelopen zaterdag overleed Stef Dehollander, de man uit Heuvelland die tijdens zijn leven duizenden stukken speelgoed verzamelde. En deel van die speelgoedcollectie was lang te zien in Het Labyrint, het café in het centrum van Kemmel dat Stef uitbaatte. Tot aan zijn pensioen, want dan verdween alles in dozen op zolder. Enkele jaren geleden werd alles nog geïnventariseerd, maar wat er nu met de verzameling zal gebeuren, is nog een raadsel.