Werken aan overwegen in Ieper

Reningelst Loods van groentebe­drijf mét inboedel uitgebrand in Reningelst: “Maar we kunnen verder”

In Reningelst (Poperinge) brak in de nacht van maandag op dinsdag brand uit in de loods van een landbouwbedrijf. De loods en de volledige inboedel gingen in vlammen op. Er raakte niemand gewond. “De materiële schade is groot maar we kunnen verder doen”, aldus eigenaar Luc Sohier.

25 oktober