Wereldfeest in Ieper: “Iedereen met interesse in het zuiden komt best een kijkje nemen”

In Ieper vindt nu zondag 3 juli het Wereldfeest plaats. Het wordt een mix van live-wereldmuziek, gerechtjes uit verschillende landen en een wereldmarkt. Als afsluiter wordt in het Vleeshuis de film van Wasim getoond, van de Ieperse regisseur Annabel Verbeke. “Het Vleeshuis en de Boomgaardstraat worden een kleurrijke, multiculturele, culinaire en muzikale ontmoetingsplaats.”

In het Vleeshuis in Ieper is zondag om 19 uur de film Wasim te zien . Wasim is één van de docu’s uit de reeks ‘Weg naar Werk’, een serie over nieuwkomers in België en hun calvarietocht naar werk. De uit Ieper afkomstige Annabel Verbeke, gekend van We Will Remember Them, regisseerde de film, samen met Nico Forero, een documentairemaker uit Colombia. Het verhaal gaat over een Syrische vluchteling die in Kortrijk een nieuw leven begint. Hij zoekt er werk en wilde zich integreren, maar dat liep niet gemakkelijk. De man begint dan maar met zijn eigen bedrijf: ‘fluffy falafel’, een takeaway voor falafel.

Indische funk

Naast de documentaire staan zondag nog tal van andere activiteiten op het programma in en rond het Vleeshuis en de Boomgaardstraat in Ieper. Tussen 12 uur en 14 uur kan je alvast een hapje komen proeven van gerechten uit verschillende landen. Je maaltijd kan je reserveren via noord-zuid@ieper.be of tel 0498/41.36.39. Op de Werelddag is er volop muziek. Tussen 12.30 uur en 13.30 uur doen de muzikanten van de folkafdeling van dé Academie hun ding. Daarnaast is een dj-set van Morocho Loco, het Iepers diskjockeyduo dat gekend staat om zijn vintage global grooves. Noord-Afrikaanse disco tot Oost-Europese soul, van Spaanse flamencodisco tot Indische funk.

Volledig scherm Na corona is er dit jaar opnieuw een wereldfeest in Ieper. © RV

Daarnaast is er met Kalitsa Griekse dans en neemt Radio Negra je mee op een reis vol multiculturele vibes. Om 17 uur passeert Sam Tshabalala de revue. Tshabalala een van de belangrijkste Zuid-Afrikaanse componisten. Zijn repertoire is geïnspireerd op het Zuid-Afrikaanse mozaïek van culturen. Hij schrijft zijn teksten in het Zulu, Sotho, Tswana, Shagaan en in het Engels. De verschillende ritmes, talen en tradities van Zuid-Afrika komen voor in zijn muziek. Ze vertellen over het huidige Zuid-Afrika en over het leven in townships.

Eerlijke handel

Ieperse Noord-Zuidverenigingen zullen een hele dag aanwezig zijn om informatie te verstrekken over hun organisatie. De organisatie is in handen van de Noord-Zuidraad. “Iedereen met een hart voor duurzaamheid, (h)eerlijke handel, interesse in het Zuiden, iedereen die kan genieten van (h)eerlijk eten en drinken en een goede portie muziek komt best eens een kijkje nemen”, zegt schepen Noord-Zuid en Ontwikkelingssamenwerking Valentijn Despeghel (Vooruit). “Door corona lukte het de voorbije 2 jaar niet om een Wereldfeest op poten te zetten. Dit jaar zijn we dan ook blij om weer een volwaardige editie te kunnen organiseren. Het Vleeshuis en de Boomgaardstraat worden een kleurrijke, multiculturele, culinaire en muzikale ontmoetingsplaats.”

