Wereldberoemd in Vlaanderen dankzij voorliefde voor exotische vrouwen en inspiratiebron voor ‘Eigen Kweek’: ‘Jambersboer’ Joël Martain (84) overleden

In woonzorgcentrim Fievez-Beyens in Rekkem is ‘Jambersboer’ Joël Martain zondag overleden op 84-jarige leeftijd. Hij woonde in een kleine boerderij in de Waterstraat in Zillebeke.