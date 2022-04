Welkomsboog in de Stationsstraat zorgt opnieuw voor onrust: wind rukt 3 borden los

Karl Mortier (47) woont in de Stationsstraat en zag tijdens de zware storm in februari zijn BMW zwaar beschadigd toen de groene boog die in de straat staat tegen de grond ging. “Dat kan gebeuren en gelukkig kon ik een beroep doen op mijn omniumverzekering”, aldus Karl. “Minder aangenaam werd het toen bleek dat de boog enkele dagen later werd teruggeplaatst. Het was precies om met mij te lachen. Bovendien vormen die dingen, want zo noem ik ze, niet alleen een gevaar, ze zijn ook spuuglelijk. Als fiere Ieperling zou ik die bogen graag zien verdwijnen, want ze passen hier niet.”