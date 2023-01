WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend in Ieper

Zillebeke Bellewaer­de investeert 17 miljoen euro in nieuwe attracties, maar dat heeft een keerzijde: “We moeten de inkomprijs met 4 euro verhogen”

Veel bezoekers zullen op 1 april bij de heropening van Bellewaerde hun ogen uitkijken, want het pret- en aquapark investeert dit jaar 17 miljoen euro in attracties en andere nieuwigheden. Minder goed nieuws is dat je voor een dagje pretpark iets dieper in je zakken zult moeten tasten. “Maar met een abonnement heb je het dagticket na drie bezoeken al terugverdiend.”

