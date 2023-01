WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend en zware regen in Ieper

Ieper Rijsel­straat even volledig afgesloten door gaslek

In de Rijselstraat in Ieper ontstond vrijdagavond een gaslek in een woning. De brandweer snelde ter plaatse en moest in de woning een deel van een wand openbreken om tot bij het lek te geraken. Door het interventie was de Rijselstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.

7 januari