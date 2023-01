WEERBERICHT. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Ieper

Kemmel Ooit zat er een beer in de toren, vandaag staat het ‘mooiste uitzicht van West-Vlaanderen’ te verkomme­ren: “Restaurant gaat dicht, want het is niet meer veilig voor de klanten”

Buitenmuren barsten, dakpannen van de toren dreigen op het terras te vallen en er zijn overal natte plekken. Het zijn maar een paar mankementen aan de beschermde site Belvedère op de Kemmelberg. De toren is al even niet meer toegankelijk, nu sluit ook het restaurant. “Het is aan eigenaar Noël Kindt om in te grijpen”, zegt uitbater Francky Callens. Maar die wijst dan weer naar onbetaalde facturen van zijn huurder. Met een rechtszaak als gevolg. Wij konden binnenkijken. Komt er een oplossing voor het ooit zo prachtige gebouw?

14 januari