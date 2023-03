WEERBERICHT. Vanochtend een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Ieper

Vlamertinge/Boezinge Trainer Sassport Boezinge B over stopzetten wedstrijd: “Er was geen enkele keer sprake van enige bedreiging of een bedreigde situatie”

Bij vierdeprovincialer Sassport Boezinge B kan men maar niet begrijpen dat scheidsrechter Ludovick Kesteloot zaterdagavond de wedstrijd op SK Vlamertinge B in de slotminuten stopzette. De stand was toen 2-0. “Er werd wat geroepen vanuit de tribune maar er was geen enkele keer sprake van enige bedreiging of een bedreigde situatie”, benadrukt de bezoekende trainer David Casteleyn.