WEERBERICHT. Kans op zware neerslag en bewolking vanochtend in Ieper

Ieper/Sint-Eloois-Winkel Picanol opent rouwregis­ter voor gestorven doelman Arne Espeel: “Hij was een topcollega. Heel plichtbe­wust en verantwoor­de­lijk”

In het bedrijf Picanol sloeg het nieuws van het overlijden van Arne Espeel, de doelman die afgelopen weekend tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar zakte, in als een bom. De twintiger werkte al drie jaar bij de weefgetouwenfabrikant in Ieper.