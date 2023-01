WEERBERICHT. Kans op overwegend bewolkt weer in Ieper vanochtend

Poperinge Fietsster gewond na nachtelij­ke val

In de Guido Gezellestraat in Poperinge is in de nacht van zaterdag op zondag een fietsster zwaar gevallen. Dat gebeurde omstreeks 1.30 uur. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk, er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De fietsster werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

8 januari