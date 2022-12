WEERBERICHT. Kans op lichte regen en bewolking in Ieper vanochtend

Ieper/Poperinge Westhoek krijgt 4 digibanken: “Doel is digitale uitslui­ting te vermijden”

Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting ervaren mensen in een kwetsbare positie, zoals senioren, kansengroepen en anderstaligen, in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. In tijden van massaal gebruik van laptop, tablet en smartphone is dat een probleem.

27 december