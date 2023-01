WEERBERICHT. Kans op helder weer vanochtend in Ieper

Ieper/Poperinge “Het was precies Hollywood aan de IJzer”: dolleman steelt belbus en begint dan aan hallucinan­te rit

“Een klein kindje dat de straat wilde oversteken, werd ei zo na gegrepen. Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen.” Wanneer een 35-jarige Poperingenaar na een avondje stappen in Ieper een autorit met vrienden naar huis misloopt, vindt hij er niets beter op dan uit de stelplaats van De Lijn een belbus te stelen. Relaas van een knotsgekke politieachtervolging. “Zelfs een schot van een politieagente hield de belbus niet tegen.”

16 januari