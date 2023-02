WEERBERICHT. In Ieper zwaarbewolkte ochtend

Ieper/Veurne AZ West Veurne en Jan Yperman Ziekenhuis Ieper gaan nauwer samenwer­ken: “Duurzame veranke­ring van zorg in de Westhoek”

De ziekenhuizen AZ West in Veurne en het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper gaan meer samenwerken. Ze blijven wel elk apart bestaan.

29 januari