WEERBERICHT. In Ieper redelijk heldere ochtend

WEERBE­RICHT. Een blauwe lucht met enkele wolkenvel­den in Ieper vanochtend

In de middag en de avond kunnen we rekenen op een sterheldere hemel in Ieper, met een zwakke wind uit het noordoosten. De temperatuur komt niet boven de 5 graden. Op woensdag wordt er helder weer en een zwakke wind verwacht bij temperaturen rond de 5 graden.

7 februari