WEERBERICHT. In Ieper overwegend bewolkt weer vanochtend

Zonnebeke InSamen­Spraak vreest dat renovatie landhuis uitdraait op drie miljoen euro: “De vraag is of we dat als gemeente in dit geval kunnen betalen”

De renovatie van het landhuis Villa Zonnedaele in het kasteeldomein in Zonnebeke zou klaar moeten zijn tegen eind 2024. De gemeenteraad nam kennis van het voorontwerp. Voorlopig is het dossier geraamd op 1.860.000 euro, zonder btw. De omgevingswerken en de installatie van een lift zitten in dat bedrag vervat.

2 januari