WEERBERICHT. Bewolkte ochtend in Ieper

Ieper Oorlog in Oekraïne sluipt IFFM binnen: “We verbinden erfgoedcol­lec­tie en de kennis van de Eerste Wereldoor­log met huidige tijd”

Hoewel het In Flanders Fields Museum geen standpunt inneemt over de oorlog in Oekraïne, dringt het conflict toch de Ieperse Lakenhallen binnen. Alleen al de keuze van Nikita Kadan uit Kiev als artist in residence voor dit jaar maakt dat duidelijk. “Voor ons een verhaal van 100 jaar geleden, maar voor hen jammer genoeg brandend actueel.”

31 januari