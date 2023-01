WEERBERICHT. Bewolkt weer in Ieper vanochtend

Ieper Omgewaaide boom verspert urenlang de weg, ook elektrici­teits­paal sneuvelt

Langs de Vlamertingestraat in Elverdinge is maandag door een hevige windstoot een grote boom op de weg terechtgekomen. Ook een elektriciteitspaal ging tegen de vlakte. Een en ander betekende dat het verkeer een tijdlang niet kon passeren in de Vlamertingestraat. De brandweer snelde ter plaatse om de straat af te zetten en de boom in stukken te zagen. Tegen 18 uur was de rijbaan weer vrij. Netbeheerder Fluvius stuurde een team om de kapotte elektriciteitspaal weg te nemen en een nieuw exemplaar te plaatsen.

16 januari