WEERBERICHT. Bewolking in Ieper vanochtend

Zuid-West-Vlaanderen Van een filmfesti­val tot indoorpis­te: 7 leuke activitei­ten voor kinderen tijdens de krokusva­kan­tie in het zuiden van West-Vlaanderen

De krokusvakantie komt eraan. Tijd om leuke uitstapjes met de kinderen in te plannen dus. Wij zochten voor jou en je gezin zeven toffe activiteiten in deze periode. Van films tot spelletjes en sportactiviteiten: er valt deze vakantie heel wat te beleven voor kinderen in het zuiden van West-Vlaanderen.