WEER. Vanochtend zware regen en bewolking in Ieper

Politie zoekt oplossing voor ‘de nachtelij­ke roeper’: “Die man heeft hulp nodig, maar je kan hem niet zomaar laten opnemen”

“Het probleem van ‘de nachtelijke roeper’ zal pas zijn opgelost, als die man zelf inziet dat hij hulp nodig heeft.” Dat zei burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) over de Ieperling die nu al maandenlang heel wat inwoners uit hun slaap houdt. Even was het stil, maar de laatste tijd is de zogenaamde ‘roeper van Ieper' weer actief. “De politie zoekt hoe de man aan te pakken, maar dat is niet eenvoudig.”