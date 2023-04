WEER. Vanochtend kans op zware neerslag en bewolking in Ieper

Fractielei­der Groen Jordy Sabels (31) neemt afscheid van Ieper voor zijn zieke vriendin: “Gezondheid van mijn vriendin is belangrij­ker dan mijn zitje”

“Ik ga nu zwijgen of ik begin traantjes te pinken.” Groen fractieleider Jordy Sabels nam afgelopen maandag de laatste keer het woord op de Ieperse gemeenteraad. Binnenkort verhuist hij, samen met zijn vriendin, naar Gent. Zijn politieke loopbaan zet hij even on hold. “Ze zeggen altijd dat je geen vrienden kan maken in de politiek, maar er zijn er hier toch wel een paar die ik ga missen.”