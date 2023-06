WEER. Vanochtend kans op helder weer in Ieper

RESTOTIP. Derry's Fri­tuur-Eet­huis in Rumbeke: "In welke frituur snijden ze rundstar­taar à la minute met de hand?"

Nieuw is Derry’s Frituur niet. Thomas -Derry- Deryckere en Shani Deleu bakken ze ondertussen al vier jaar goudgeel langs de Armoedestraat in Rumbeke, maar recent gaven ze hun zaak wel een volledige make-over. Zowel het gebouw als de kaart. Op een mooie zomeravond installeerden we er ons op het terras om te ontdekken dat je Derry’s absoluut niet zomaar een frituur mag noemen. Meer restotips uit het Zuiden van West-Vlaanderen vind je trouwens hier.