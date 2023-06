WEER. Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Ieper

Douane treft opnieuw miljoenen namaaksiga­ret­ten aan in loods in Elverdinge: “Niets liet uitschij­nen dat huurders met onfrisse praktijken bezig waren”

In een loods op de vroegere site van het bouw- en schrijnwerkbedrijf Hardy in Elverdinge (Ieper) is de douane vrijdag binnengevallen. Met succes, net als in december 2020, toen weliswaar in een andere loods op hetzelfde terrein. Ook in Waregem was er een inval. Liefst 30 miljoen namaaksigaretten werden in beslag genomen. Maar dat was lang niet alles.