WEER. Overwegend bewolkt weer in Ieper vanochtend

Tachtiger vergist zich van pedaal en sukkelt met auto in het water: “Hij houdt er gelukkig alleen een nat pak aan over”

Een man van 83 uit Ieper heeft woensdag de schrik van zijn leven opgedaan toen hij met zijn auto in het water terechtkwam aan de Masscheleinlaan in Ieper. Een spoedarts en twee agenten sprongen in het water om hem te redden uit zijn wagen, die aan het vollopen was.