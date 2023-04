WEER. Kans op bewolkt weer vanochtend in Ieper

Sint-Pieters­vrien­den nodigen op paasmaan­dag wielertoe­ris­ten en mountainbi­kers uit

Met start en aankomst aan OC ’t Riet in de Seelbachdreef in Zillebeke is er op Paasmaandag een toertocht voor zowel wielertoeristen als mountainbikers. Voor wielertoeristen is Zillebeke-Heuvelland-Zonnebeke-Zillebeke aan de elfde editie toe. Er is keuze uit twee afstanden van 47 en 88 kilometer.