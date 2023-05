WEER. In Ieper kans op redelijk helder weer vanochtend

MIJN TUIN. De tuin van aannemer Carl Vulsteke in Boezinge: “Toen we hier kwamen wonen, was dit één groot weiland. Nu is het mijn visite­kaart­je”

Logeren in het vakantiehuis ‘Landhuis Eikenburg’ in Boezinge zou alleen voor de prachtige tuin al meer dan de moeite zijn. Het groene pareltje werd aangelegd door tuinaannemer Carl Vulsteke, die niet alleen eigenaar is van de site, maar er ook woont. Vorig jaar won hij voor de tweede keer een gouden award in de wedstrijd ‘De Vlaamse Tuinaannemer’. Logisch dus dat de man zijn eigen tuin tot in de puntjes verzorgt. “We genieten hier van elk hoekje”, zegt Carl, die ons meteen ook een klimaatvriendelijke tip geeft.