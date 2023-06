WEER. In Ieper kans op bewolking vanochtend

Zomerten­toon­stel­lin­gen in De Queeste Art in kader Watou Kunstenfes­ti­val

In het kader van Kunstenfestival Watou organiseert De Queeste Art in Watou twee tentoonstellingen: ‘Sans Gêne’ en ‘[un]STRUCTURED’. Die laatste is een groepstentoonstelling rond landschappen, ruimte en architectuur, terwijl ‘Sans Gêne’ focust op werk waarin de ‘vrouw’ centraal staat.