Weduwe kunstschilder Willy De Bever gooit deuren atelier open: “Werken die nog nooit eerder te zien waren”

Willy De Bever woonde in de Lindedreef 23 en had er ook zijn atelier. Twee jaar geleden liet hij er het leven. Zijn weduwe Nini Lambert (81), die nog steeds emotioneel wordt als ze over haar echtgenoot spreekt, wil nu wie dat wil de kans geven het werk van haar man te komen bekijken. “Schilderen was voor Willy echt een passie”, zegt Nini. “Willy begon zijn loopbaan als militair en werkte daarna 30 jaar bij Picanol. Maar hij vertoefde het liefst in zijn atelier. Willy was vooral een autodidact, hoewel hij enkele jaren les volgde aan de tekenacademie bij Godfried Vervisch. In 1975 werd mijn man ziek en was hij maandenlang aan zijn bed gekluisterd. Als reactie begon hij in felle kleuren te schilderen.” Vanaf 1990 trok Willy en zijn echtgenote voor langere periodes naar Spanje. “Ook daar begon Willy al vlug te schilderen in een garage langs de straat. Hij leerde daar het werk van Salvador Dali kennen. Willy ontmoete er ook Paul Delvaux. In ons verblijf bevinden zich nog heel wat werken. Ik haalde er een aantal terug naar België en het zijn onder meer die schilderijen die ik laat zien. Op die manier zien mensen werken die nog nooit eerder in België waren.” Nini maakt van de gelegenheid gebruik om haar poppenverzameling te tonen.