Webshop Liezelieze uit Ieper schenkt baby-, kinder- en zwangerschapskledij aan lokale goede doelen: “Ik vind het belangrijk om de eigen lokale economie te steunen”

Poperinge K.H. ‘De Volks­vreugd’ Proven viert 100 jaar jubileum met ‘Once in a Century’

Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ Proven is in alle stilte 100 geworden in 2021, maar hun jubileum zullen ze komende zaterdag feestelijk vieren met het unieke concert ‘Once in a Century’. “De muzikale knaldrang is alvast aanwezig bij De Volksvreugd!”, klinkt het.

4 april