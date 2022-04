Webinar Curieuzeneuzen in de Westhoek Tuin

CurieuzeNeuzen in de Tuin onderzoekt hoe we beter kunnen omgaan met de effecten van steeds warmere en drogere zomers. Hoe zorgen we ervoor dat onze tuinen een verkoelende plek blijven tijdens een hittegolf? En hoe wapenen we onze tuinen, maar ook onze parken, akkers en natuurgebieden beter tegen de droogte? De universiteit van Antwerpen startte daarrond een onderzoek en vroeg daarbij de hulp van burgers. Die kregen de opdracht in hun tuin een gazondolk te plaatsen, waarmee metingen werden uitgevoerd. Na een jaar meten blijkt dat we als tuiniers behoorlijk zelf wat in handen hebben. De resultaten van het onderzoek voor de Westhoek worden voorgesteld tijdens een webinar op 10 mei om 19.30 uur. Inschrijven is gratis en kan hier.