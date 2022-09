“We verlaten gas”: wat doet Ieper nog meer om te besparen op de oplopende energiekosten?

Samenhokken

Schepen Valentijn Despeghel (Vooruit) spreekt van verschillende voorstellen die op tafel liggen. “We willen geen taboes, alles moet bespreekbaar zijn in deze moeilijke tijden”, aldus de schepen. “Zo bespreken we onder andere het al dan niet tijdelijk doven van de openbare verlichting, temperatuur verlagen in de stedelijke infrastructuur, het verlagen van de zwemwatertemperatuur, het verlagen van de koeling van de servers, het uitschakelen van warmwaterboilers na de diensturen, versneld relighten en meer samenhokken in openbare gebouwen en dus minder gebouwen openstellen.”

Warmtepompen

Schepen Despeghel wijst erop dat er al sinds het begin van de legislatuur al wordt ingezet op minder energieverbruik bij de openbare gebouwen en sportvelden. “Door direct aan de slag te gaan met het plaatsen van zonnepanelen, daken isoleren, relighting, stookplaats vernieuwingen hebben we sinds 2019 ongeveer 11 procent energie bespaart ondanks het opnieuw aansteken van de straatverlichting”, aldus de schepen. “Zo plaatsen we al op 12 openbare gebouwen zonnepanelen, vernieuwden we 5 stookplaatsen, 3 OC’s zijn geïsoleerd en ondertussen pakken we de Lakenhallen aan. Bij OC Vlamertinge, WZC Wieltjesgracht en t’Hofland zijn de haalbaarheidsstudies lopende om zonnepanelen op de daken te leggen. Voor sporthal Minneplein en de technische dienst kijken we om extra zonnepanelen te leggen op de daken van zodra energiedelen juridisch mogelijk wordt. Qua isoleren staat OC Potyze en OC Cieper nog op de planning. Qua relighting starten we binnenkort in de bib, het archief, de Fenix en het Vleeshuis. Vandaag nog hebben we beslist om bij het nieuw zwembad enkel nog te werken met warmtepompen. We verlaten dus gas.”