Wat te doen in de Westhoek: deze 10 bezienswaardigheden mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Daarvoor is de charmante Westhoek de ideale uitvalsbasis. Er valt namelijk heel wat te beleven in de West-Vlaamse streek: van wandelen langs de vestingen in Ieper tot soldaten herdenken op Tyne Cot Cemetery in Passendale. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.

Op zoek naar een betaalbare parkeerplaats in Zuid-West-Vlaanderen? Wij wijzen je hier de weg naar de goedkoopste parkings.

1. In Flanders Fields in Ieper

Het In Flanders Fields museum heeft onderdak in de Lakenhallen in Ieper. De Eerste Wereldoorlog was, zoals vele oorlogen, het gevolg van een politiek steekspel waarbij mensen hogerop de touwtjes in handen hadden. Maar een oorlog heeft natuurlijk een enorme impact op soldaten en burgers. In dit museum kom je te weten hoe zij de oorlog beleefden. Je maakt er kennis met verschillende personages die elk hun verhaal vertellen. Volg het parcours tot op het belfort met zicht op de uitgestrekte velden.

Waar? Grote Markt 34, Ieper

Wanneer? Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 13 tot 17 uur en woensdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

Prijs?

Tickets en info vind je hier.

2. Provinciedomein Kemmelberg in Heuvelland

Volledig scherm Een beeld vanop de Kemmelberg. © Stefan Steyaert

De aankoop in 1995 van 21 hectare bos op de top van de Kemmelberg was het begin een nieuw provinciedomein, dat vandaag 159 hectare groot is. De Kemmelberg is met zijn 156 meter de hoogste top van Vlaanderen. Verschillende wandel- en fietspaden lopen door het grote domein en geven je een prachtig uitzicht over West- en Frans Vlaanderen. Gedenkzuil ‘Den Engel’ en het Franse massagraf herdenken Franse soldaten die sneuvelden tijdens de slag bij Kemmel in de Eerste Wereldoorlog. In de flank van de Letteberg, een heuvel tegen de Kemmelberg, vind je vier Britse bunkers.

Waar? Kasteeldreef, Heuvelland

Meer info vind je hier.

3. De vestingen in Ieper

Volledig scherm Wandelen en fietsen op de vestingen in Ieper. (Illustratiebeeld) © Henk Deleu

De vestingen vormen een prachtig bewaard gebleven verdedigingsgordel rond Ieper. De oorsprong van de Ieperse vestingen gaat terug tot de 14de eeuw toen de stad een nieuwe verdedigingsgordel met tien poorten bouwde. Nu vind je er vooral Franse versterkingen terug, gebouwd in opdracht van Vauba aan het einde van de 17e eeuw. De Bellepoort is hier een voorbeeld van. Een gedeelte ervan werd weliswaar gesloopt tijdens de 19de eeuw, maar toch blijft het stadscentrum voor bijna driekwart omsingeld door een prachtige groene gordel, waar je fijne wandelingen kan maken.

Meer info vind je hier.

4. Tyne Cot Cemetery in Passendale

Volledig scherm The Tyne Cot Cemetery in Passendale. © BELGAIMAGE

Tyne Cot Cemetery in Passendale is de grootste Britse begraafplaats op het vasteland. Ze werd opgericht in 1927 en bijna 12.000 soldaten liggen hier begraven. Ze werden vanuit de omliggende velden naar hier gebracht tussen 1919 en 1921. Minder dan 4.000 zijn bij naam bekend. Alle grafstenen zijn gemaakt van witte Portlandsteen, een indrukwekkend zicht. Een luidspreker roept om de minuut een naam van een overleden soldaat af met rang en leeftijd. In de hoek van het Bezoekerscentrum krijg je een overzicht van de gevechten die in Passendale plaatsvonden.

Waar? Vijfwegestraat, Passendale

Wanneer? Elke dag van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

5. De Klankmakerij in Dranouter

Volledig scherm © Stefanie Faveere

De Klankmakerij is een indoor parcours in het Muziekcentrum Dranouter waar spelletjesfanaten en muziekliefhebbers aan de hand van doe-opdrachten en klankspelen met elkaar in competitie gaan. Wie alle etappes van De Klankmakerij heeft doorlopen, verzamelt onderweg punten, experimenteert met klank en doet allerlei weetjes op. Over (folk)muziek, artiesten, festivals, instrumenten en meer. Een mooie uitstap voor (groot)ouders met kinderen, familie- en vriendengroepen, teambuildings en scholen.

Waar? Dikkebusstraat 234, Dranouter

Wanneer? Van woensdag tot en met zondag van 9.30 tot 17.30 uur

Prijs? 9 euro

Meer info vind je hier.

Meer uit-tips in Zuid-West-Vlaanderen vind je in ons dossier.

6. Wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter

Volledig scherm Martin Bacquaert van wijndomein Entre-Deux-Monts. © Steven Richardson

Wijnliefhebbers komen ook in Heuvelland aan hun trekken. In 2004 begon wijndomein Entre-Deux-Monts met de aanleg van de eerste wijngaarden op de glooiende flanken van de Rodeberg en de Zwarteberg. Intussen produceren ze gemiddeld 110.000 flessen per jaar. Op de wedstrijd van Beste Belgische Wijn in 2022 pakte Entre-Deux-Monts bovendien goud met hun Wiscoutre Blanc de Blancs, één van hun mousserende wijnen. Je kan zowel alleen als met een groep op bezoek komen. In de wijnshop kan je wijn proeven zonder een afspraak te maken.

Waar? Rodebergstraat 69A, Westouter

Wanneer? Dinsdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 17 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur

Prijs? 15 euro voor een individueel bezoek

Meer info vind je hier.

7. Talbot House in Poperinge

Volledig scherm Talbot House museum. © Henk Deleu

Talbot House behoort misschien wel tot dé oorlogsbezienswaardigheden in de Westhoek, maar het geeft toch een heel andere ervaring dan andere oorlogsmonumenten. Hier kom je namelijk meer te weten over de leuke kant van het soldaat zijn in de Eerste Wereldoorlog. In het Talbot House, genoemd naar een gesneuveld Brits officier, kwamen de Britse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog rusten. Iedereen was hier gelijk, los van zijn rang.

Waar? Gasthuisstraat 43, Poperinge

Wanneer? Elke dag van 10 tot 17 uur

Prijs? 10 euro

Tickets info vind je hier.

Op zoek naar een plek voor een hapje of een drankje tijdens je uitstap? Culinaire tips in Zuid-West-Vlaanderen vind je in ons dossier.

8. Hopmuseum in Poperinge

Volledig scherm Hopmuseum in Poperinge. © Toerisme Poperinge

Het Hopmuseum in Poperinge neemt je op ontdekkingsreis door de hop- en bierwereld van de Westhoek. Het is gelegen is de vroegere Stadsschaal waar hop gewogen, gekeurd en verkocht werd. Via een audiotour verken je de drie verdiepen. Bij het museum, op de binnenplaats, kan je hopbier drinken aan lage prijzen. Het Poperingse Keikoppenbier, dat gebrouwen wordt met lokaal geteelde hop, is een aanrader. Er staan ook regelmatig degustaties en workshops op de planning.

Waar? Gasthuisstraat 71, Poperinge

Wanneer? Dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17.30 uur

Prijs? 6 euro

Meer info vind je hier.

9. Dodengang in Diksmuide

Volledig scherm De Dodengang in Diksmuide. © GUS

De Dodengang is een loopgravenstelsel waar Belgische troepen vier jaar lang stand hielden tegen de Duitsers tijdens Eerste Wereldoorlog. In 2014 is het bijhorende interpretatiecentrum volledig gerenoveerd. Vijftien interactieve applicaties, levensgrote foto’s, films en meer dan 100 originele objecten vertellen hier het verhaal van de beruchte Dodengang.

Waar? IJzerdijk 65, Diksmuide

Wanneer? Elke dag van 10 tot 18 uur

Prijs? 6 euro

Tickets en info vind je hier.

10. Kabelbaan Cordoba in Heuvelland

Volledig scherm © rv

De Cordoba-kabelbaan in Heuvelland verbindt al sinds 1957 de Vidaigneberg met de Baneberg. Tijdens een rit in deze antieke stoeltjeslift, de enige in Vlaanderen, hang je boven onder meer de wijngaarden van wijndomein Entre-Deux-Monts. Bij mooi weer kan je in de verte zelfs een glimp van de Belgische kust opvangen.

Waar? Rodebergstraat 75, Heuvelland

Wanneer? Zaterdag van 14 tot 17 uur en op zon- en feestdagen van 13.30 tot 17 uur

Prijs? 6 euro

Meer info vind je hier.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.