War Heritage Institute: “Museum in Ieper wordt geen ‘pretpark voor tanks’”

IeperHet War Heritage Institute (WHI) weerlegt dat het nieuw museum in de Ieperse kazerne een ‘pretpark voor tanks’ wordt. In Ieper ontstond ongerustheid rond de komst van het nieuwe museum, vooral bij oppositiepartij CD&V . “We zijn ervan overtuigd dat de site geen ‘concurrentie’ hoeft te vormen met de aanwezige toeristische en culturele trekpleisters in en rond Ieper”, zegt Bart Schouppe van het WHI.

Onlangs ontstond in Ieper enige commotie rond het nieuw geplande museum in deel van de kazerne van Ieper. Op de laatste gemeenteraad in Ieper uitte gemeenteraadslid Jan Breyne (CD&V) zijn bezorgdheid over ‘dynamische demonstraties’ – lees: het rondrijden met tanks – die op de site zouden plaatsvinden.

Minister van Defensie

Het WHI, die naast Ieper, ook sites als de Commandobunker van Kemmel, het Fort van Breendonk, het Legermuseum in Brussel, de Dodengang in Diksmuide en Bastogne Barracks beheert, werd opgericht als nationale instelling voor het bewaren en ontsluiten van militair erfgoed en het doorgeven van herinnering. Het is een instelling onder voogdij van de minister van Defensie.

De woordvoerder spreekt tegen dat er in Ieper een ‘soort pretpark voor tanks’ zou komen. “De voertuigen zullen worden opgesteld zoals in een museum. Net zoals bijvoorbeeld op onze site in Bastogne, waar we ook voertuigen tonen, zal op bepaalde themadagen wel eens een tank worden voorgereden, maar het is niet de bedoeling om er dagelijks rondritjes mee te maken. De voertuigen vormen enkel de aanzet om het publiek te informeren over de internationale conflicten waarvan ze getuigen. In Ieper willen de periode van na 1945 toelichten, iets wat nu in musea weinig of niet gebeurt. De boodschap die het museum wil brengen is dat de vrede nooit verworven is, een vaststelling die vandaag helaas opnieuw brandend actueel is.”

Nog geen naam

Het WHI is er ook van overtuigd dat de Ieperse site geen ‘concurrentie’ hoeft te vormen met de aanwezige toeristische en culturele trekpleisters in en rond Ieper. “Integendeel: gezien de specifieke thematiek kan deze site een nieuwe groep bezoekers aantrekken, die het bestaande herdenkingstoerisme rond de ‘Groote Oorlog’ op hun beurt zullen versterken. Uit onderzoek blijkt immers dat mensen niet naar een stad komen om slechts 1 site of museum te bezoeken, heel vaak doen ze meerdere locaties aan. Uiteraard streven we naar een nauwe samenwerking met het stadsbestuur en andere lokale toeristische spelers.” De woordvoerder meldt ook dat er nog geen officiële naam voor het nieuwe museum is.