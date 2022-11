Wapenstilstand met opvallend minder Britten dan voor corona: “Ze hebben wat extra drempels te verwerken voor ze hier zijn”

IeperVrijdag is het Wapenstilstand en dat zorgt traditiegetrouw voor heel wat Britse bezoekers in de Westhoek. Corona stak daar de voorbije jaren een stokje voor en ook nu blijken we nog niet op het niveau te zitten van 2019. De oorzaak is wellicht voornamelijk de brexit, wat er aan de overkant van het kanaal stevig inhakt. “Gelukkig vullen Belgische, Nederlandse en zelfs Scandinavische toeristen momenteel het gat op.”

Met Wapenstilstand staan er opnieuw heel wat plechtigheden op het programma in Ieper. Die ceremonieën zullen als vanouds worden bijgewoond door heel wat Britten. Toch kunnen we niet van een massale terugkomst spreken. “Bij ons zien we dit seizoen significant minder Britten in vergelijking met voor de coronacrisis”, zegt Vincent Vandelannoote (44). Vandelannoote baat al 15 jaar, samen met zijn vrouw Iowa Danik (42), het Ambrosia Hotel in Ieper uit.

Files

“Wat daar de juiste oorzaak van is, weet ik niet. Het heeft voor een deel te maken met de brexit. Er zijn Engelsen die klagen over de files waarin ze terecht komen aan de grenscontrole of over het paspoort dat ze nu moeten aanvragen. Er zijn een paar drempels bijgekomen. Meer dan de Britten blijven de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders weg. Ik hoop dat dit de volgende jaren opnieuw goed komt. Positief is dat we al boekingen hebben voor 2023, terwijl we dat vorig jaar nog niet hadden.” Vincent en Iowa klagen echter niet. “Het wegblijven van de toeristen uit de Commonwealthlanden wordt gecompenseerd door meer Belgen en Nederlanders die ons bezoeken.”

Volledig scherm Veel Britten of niet, vrijdag wordt wel wat volk verwacht in Ieper. © BELGA

Gesneuveld familielid

Een gelijkaardig geluid is te horen in Ariane Hotel in Ieper. “Wij zien voor deze periode een bezetting van 68,5 procent mensen uit het VK en 13 procent Belgen. In 2019 – de coronaperiode mogen we niet meerekenen - was dat nog 83 procent Britten en 4,5 procent Belgen”, zegt Natasja Feliers. “Ik denk dat de Britten zullen blijven komen, maar het accent verschuift zich een beetje. Toen wij hier 25 jaar geleden begonnen, waren er veel Engelssprekende toeristen die naar de Westhoek kwamen om het graf van een gesneuveld familielid te bezoeken. Die kwamen elk jaar terug, maar dat verdwijnt. Britten die ons nu bezoeken komen slechts 1 of 2 keer. Naast Engelsen zien we wel meer Belgen, Nederlanders en zelfs Scandinaviërs. Voor elke bezoeker blijft het herdenkingstoerisme heel belangrijk, maar vooral niet-Britten willen wel iets meer. Ze gaan graag eens wandelen of fietsen in de regio. Gelukkig hebben ze dat bij de stad Ieper en Westtoer begrepen en wordt dat gepromoot.”

Goed weekend

“We zetten inderdaad extra in op de andere markten en dat loont”, aldus schepen voor Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “Het is inderdaad een feit dat er minder Britten zijn dan voor corona, maar je moet ook rekenen dat het toen absolute topjaren waren qua bezoekers. De Britten hebben nu echter af te rekenen met de brexit, wat er bij hen toch heel hard inhakt.” Ook voor het wegblijven van Australiërs en Nieuw-Zeelanders heeft schepen Desmaderyl een verklaring. “Die mensen boeken een dergelijke reis maanden, zo niet jaren op voorhand. Negen maanden geleden zaten ze aan die kant van de wereld nog volop met Covid, waardoor er van reizen plannen nog geen sprake was. Ik verwacht wel nog een stijging van het aantal bezoekers uit die verre landen.” Voor deze Wapenstilstand is Diego Desmadryl positief. “Ik verwacht een goed weekend”, klinkt het.

