Wannes is pas 8 en nu al kunstenaar en ondernemer: “Ik verkoop kunst die ik van afval maak”

“Hallo wereld! Ik ben Wannes en ik toon graag mijn kunstwerken aan jullie allemaal. Ik werk samen met Nina, die hier ook haar werken zal tonen. Dit kan jullie inspireren of je kan er van genieten en wie weet ook eentje kopen”. Op zijn professioneel ogende website wanneswilwat.wordpress.com stelt de jongeman uit Ieper zich voor als een creatieveling die de wereld wil tonen wat hij maakt. Op die manier hoopt hij dat mensen zijn voorbeeld volgen: meer kunst maken en minder afval. Wannes is sinds 2020 een leerling van dé Academie in Ieper waar hij les beeldende kunsten volgt. Daarnaast speelt hij muziek. Desondanks zijn jonge leeftijd, werkt de kunstenaar zich in de kijker met zijn kunstwerkjes die hij maakt met zwerfvuil.

Het vliegend snowboard.

“Het is allemaal begonnen op een parking tijdens een familiefeest”, vertelt de jonge Wannes. “Ik was afval aan het oprapen en toen kreeg ik het idee om daarmee kunst te maken. Toen ik op een bepaald moment thuis in quarantaine zat door corona — gelukkig was ik niet echt ziek — maakte ik een website, met hulp van mijn mama. Daarop zie je al mijn werk staan en ook dat van Nina, mijn vennoot.”

Elektriciteitskast

Wannes viert zijn creativiteit bot op het afval. “Ik denk zelf over het onderwerp na, hulp van iemand anders krijg ik niet.” De jongeman ontwierp bijvoorbeeld al een mini-telefoonhouder, een parelschommel, een magische toekomstkijker en een vliegend skateboard. Het zwerfvuil dat hij daarvoor gebruikt, vindt hij overal in het rond. “Als ik iets zie liggen, dan denk ik onmiddellijk wat ik ermee zou kunnen maken. Samen met Nina vond ik eens een elektriciteitskast, het is te gek wat mensen allemaal weggooien. Langs de grote baan die hier wat verder ligt, passeren er veel vrachtwagens en regelmatig valt er wel iets in de sloot. Soms gaan we echt op zoek naar spullen, maar vaak vind ik die toevallig.”

Een werkje van Nina.

Naamkaartje

Nina Cafmeyer is een klasgenoot van Wannes en woont in de buurt. Op een bepaald moment lijfde Wannes zijn vriendin in voor zijn bedrijfje. “Ik maak vooral schilderwerken met natuur als thema”, zegt Nina. “Het is echt de bedoeling om ons werk te verkopen.” Wannes geeft toe dat dat niet eenvoudig is. “Ik kreeg wel eens 10 euro van een vrouw die hier zo’n 250 km vandaan woont. Ze had ons werk opgemerkt op internet en stuurde zelfs een kaartje, wat wel fijn is. Een vaste prijs vragen we niet voor onze kunst, iedereen kan gewoon bieden.” Om het allemaal nog wat professioneler te maken, liet Wannes een mooi naamkaartje drukken, waarop ‘Wannes wil wat kunst’ staat. “We zien wel hoe het loopt, maar we blijven zeker actief”, aldus nog de 2 jonge kunstenaars.

De dubbelschommel

De liggende stier.

Een werkje van Nina.

Nog een werkje van Nina.

Jonge kunstenaars werken met afval