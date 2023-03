Wandeling nieuw natuurbeheerplan Palingbeek: “Maatregelen om het gebied ecologisch te versterken”

De voorbije twee jaar werkte de provincie, in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, de stad Ieper en Natuurpunt, een natuurbeheerplan uit voor het provinciedomein Palingbeek. Op basis van een grondige inventaris van natuur en recreatie in het domein worden in het plan maatregelen beschreven om het provinciedomein Palingbeek ecologisch te versterken. Het domein ligt immers in een Europees beschermde natuurzone. In het plan wordt onder andere voorgesteld om aanwezige recreatieve infrastructuur te behouden of naar een nieuwe minder kwetsbare zone te verplaatsen. Op 11 maart wordt een wandeling georganiseerd die meteen het startschot van de publieke consultatie van het plan is. De afspraak is om 9.30 uur het auditorium van de Sterrewacht Astrolab IRIS. Na een korte visuele uitzetting wordt het plan tijdens de wandeling toegelicht. Na de wandeling biedt het provinciebestuur een glas aan in het bezoekerscentrum. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.