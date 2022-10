Wandelboekje ‘De vlucht van Pieter Capoen’ en nieuwe wandelweg in Vlamertinge: “Bos is nu beter bereikbaar”

Het Agentschap voor Natuur en Bos lanceert op 15 oktober, de Dag van de Trage Weg, een nieuw stuk wandelweg in Vlamertinge. Wandelaars die het traject willen doen, kunnen er meteen het nieuwe wandelboekje ‘De vlucht van Pieter Capoen’ bijnemen. Dat boekje hoort bij de reeks ‘Verhalen voor Onderweg’ van het Regionaal Landschap Westhoek en werd geschreven door Lieven Stubbe met medewerking van Frans Lignel, voorzitter van de Heemkring Flambertus Vlamertinge. “Het verhaal speelt zich af in 1814”, zegt Frans Lignel. “Pieter en zijn vrienden doen er alles aan om niet te worden ingelijfd in het leger van Napoleon. Het verhaal is verzonnen, maar we gebaseerd op historische feiten.

Rusland

Zo hing er in de keuken van De Witte Molen een oproepingsbrief voor de legers van de Franse keizer. Onze jongens stonden niet bepaald te springen om te gaan vechten en ze verstopten zich. Een van hen was al soldaat in Spanje en keerde te voet (!) terug naar Parijs. Hij schreef een brief naar huis met de vraag 50 frank te kunnen krijgen voor nieuwe schoenen. In het Franse leger kreeg je een uitrusting, was die kapot, dan moest je zelf voor nieuw materiaal zorgen. De jongen werd daarop naar Rusland gestuurd, maar hij raakte zo ver niet. Hij stierf in een ziekenhuis in Polen. Het is een verhaal van lang geleden, maar het doet ons denken op wat er momenteel in Oekraïne gebeurt.”