Vuurspuwster steekt zichzelf per ongeluk in brand tijdens Highlightfestival: vrouw afgevoerd met zware brandwonden

Niet meer kritiek

De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse en konden de vlammen snel blussen. De vrouw werd met zware brandwonden aan haar bovenlichaam afgevoerd naar het brandwondencentrum van het UZ Gent. “We hebben ondertussen vernomen dat ze niet langer in kritieke toestand verkeert en de intensieve zorgen heeft mogen verlaten”, zegt Lennert Vintevogel van Highlightfestival. “Ze geldt als een van de beste vuurspuwsters in Vlaanderen. Ze werd ingehuurd via een bedrijf dat dergelijke shows doet. We hebben even overlegd met de hulpdiensten of we het festival moesten stilleggen, maar dat bleek niet nodig. Hopelijk komt alles snel goed met haar. Het is erg jammer dat dit gebeurd is, want los van dit feit hebben we echt een geweldige editie gehad.”