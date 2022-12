Vuilniszakken worden duurder: “Beter sorteren drukt de prijs”

De gemiddelde kost voor de verwijdering van restafval binnen het werkgebied van IVVO kost de stad 0,35 euro per kg. “De helft van deze kost gaat naar de verwerking van het afval in gespecialiseerde installaties met rookgaszuivering volgens de strengste milieunormen. De andere helft is de ophaalkost om het restafval tweewekelijks huis-aan-huis op te halen”, schrijft het Ieperse stadsbestuur op haar website. De tarieven voor restafval worden vanaf 1 januari 2023 geïndexeerd van 0,185 euro per kilo naar 0,22 euro per kilo. 40 procent van de kosten betaalt de stad zelf. De prijs van de restafvalzakken wordt in verhouding aangepast van 13,50 naar 15,50 euro per rol van 10 zakken. De tarieven voor alle selectieve fracties op het recyclage- en groenpark en op de inzameling aan huis (gft en pmd) verhogen niet. Aanbieden van tuinafval of het groenpark blijft gratis (tot 1.000kg). Een beloning voor wie goed sorteert! Ook de tegemoetkoming van 7,50 euro per inwoner voor het aanbieden van selectief afval op recyclage- en groenpark blijft behouden.

Tips

Een gemiddelde IVVO-inwoner produceert 103 kg restafval per jaar. Hiervoor betaalde je 19,06 euro per jaar. Door de indexering van het restafvaltarief van 0,185 euro per kg naar 0,22 euro per kg verhoogt de factuur per inwoner met 3,61 euro per jaar. “Slaag je erin om 16 procent minder restafval te produceren door beter te sorteren, dan zal je afvalfactuur niet stijgen. Met een kleine inspanning kan je er dus zeker voor zorgen dat je minder restafval produceert en je afvalfactuur niet toeneemt, of zelfs daalt”, klinkt het. De stad Ieper geeft enkele tips. “Koop bewust afvalarm. Doe je inkopen op de markt of bij een lokale producent of hoevewinkel en vermijd wegwerp, overtollige verpakking en afval. Alle plastieken verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons horen bij pmd. De pmd-zak wordt tweewekelijks aan huis opgehaald. Dit kost je 0,15 euro per zak of 0,075 euro voor een kg en is dus veel goedkoper dan restafval. Papier en karton kan je vierwekelijks gratis meegeven met de ophaling aan huis. Tenslotte kan je organische keukenafval of gft meegeven met de tweewekelijkse gft-ophaling. Hierdoor betaal je slechts 0,085 euro per kilo. Door je organisch keukenafval te sorteren, kan je je restafval fors reduceren. Je kan zelf thuiscomposteren of een gft-container voor je keukenafval gebruiken.” Vraag een container aan : www. ivvo.be/container-restafval-gft of IVVO Klantendienst (057/21.41.60).