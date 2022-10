Vuilniskar verliest olie: brandweer vier uur in de weer met opkuis

De chauffeur van de vuilophaalwagen had helemaal niet door had dat er iets mis was, want de vervuiling strekte zich uit over tientallen straten in de binnenstad. Dat was onder meer het geval op de volledige Sint-Pieterswijk, op het Minneplein, de Masscheleinlaan en vele andere straten. De eerste melding liep binnen iets na 9 uur. “We hebben een tankwagen ingezet en die heeft ongeveer 25 kilometer afgelegd”, zegt majoor Rik Vandekerckhove, postoverste bij de brandweer in Ieper. “Met een milieuvriendelijk product dat de olie neutraliseert en dat ook in de riolering mag terechtkomen, hebben we de vervuiling aangepakt. Tegelijk is er ook nagegaan van waar de vervuiling kon komen. Dat bleek dus van een vuilophaalwagen te zijn. Maar we moesten het bedrijf daar zelf op attent maken want zelf hadden ze nog niks in de gaten gekregen.”