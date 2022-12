Vrouwenrechtenactiviste Jennie Vanlerberghe schrijft boek over Afghanistan: “Nooit keren we de vrouwen daar de rug toe”

IeperAl 50 keer trok ze naar Afghanistan, het land waar haar organisatie Moeders voor Vrede al heel wat werk verrichte voor vrouwen. Tot in augustus 2021 de gevreesde taliban opnieuw de macht greep en het voor de Afghaanse vrouwen terug naar af was. In haar nieuwe boek pakt Jennie Vanlerberghe uit met pakkende getuigenissen uit het Aziatische land. “De terugkeer van de taliban en de vlucht van onze medewerkers blijft onwezenlijk voor mij.”

“Een vrouw onder boerka liep bedelend te midden van het chaotisch verkeer in Kaboel. Per ongeluk liet ze haar baby vallen. Onverschillig reed men verder, zomaar over de baby heen. Niemand schonk aandacht aan het stervend kind, noch aan de huilende moeder. Dit incident trok mijn ogen open.” Met dit citaat wordt op de eerste bladzijde van het boek ‘Vrouwen zonder land. Impressies uit Afghanistan’ wordt al meteen de toon gezet. Jennie Vanlerberghe schrijft er neer hoe confronterend het was om voor het eerst de positie van de vrouwen in het land te ervaren. Ze liet zich echter niet afschrikken en ging nog vaak terug naar het land, waar Moeders voor Vrede wel het een en ander op poten kon zetten om vrouwen te helpen. Net voor de taliban in augustus 2021 Kaboel veroverde, had de organisatie er bijvoorbeeld twaalf alfabetiseringsklasjes met telkens 25 leerlingen, meisjes en vrouwen. Hoe het daarmee nu gaat, daar wil de vrouwenactiviste liever niet aan denken.

Dagboekfragmenten

“Ik reis graag naar het land en ik mis het wel een beetje. Zodra het mogelijk is ga ik terug. Rudy (Vranckx, nvdr) slaagde er wel al in om een keer of twee af te reizen, maar wij geraken precies niet mee. Of ik niet bang ben om terug te gaan? Neen, maar je moet een beetje weten hoe je het daar moet aanpakken. Ik leerde mij onderdanig gedragen - wat ik echter niet ben (lacht) - en met diplomatie bereik je wel wat.” Jennie schreef haar nieuwe boek om de situatie in het land terug onder de aandacht te brengen. “De deur is dicht en we horen er niets meer over in de media, wat wel jammer is.”

Volledig scherm Een deel van de Afghanen die tot in Ieper konden vluchten. © RV

In haar boek staan enkele dagboekfragmenten die Jennie bij haar 50ste bezoek aan het land neerpende. Ze geeft een impressie van wat er op dat moment allemaal gebeurde in het land. Het werd (voorlopig) haar laatste bezoek. Op 24 augustus bereikten 23 Afghanen, waarvan 11 medewerkers van Moeders voor Vrede, de stad Ieper nadat ze in moeilijke omstandigheden het land halsoverkop konden verlaten. De groep werd opgevangen in The Menin Gate, het jeugdhotel van Stefaan Vanderstraete, en ging daarop naar het asielcentrum in Poelkapelle.

Gynaecologen

“Toen ervaarde ik welke warme stad Ieper wel is. Onze medewerkers zijn hier heel goed opgevangen. Ze verblijven ondertussen bijna allemaal nog steeds in de Vredesstad. Er zijn er die werk hebben gevonden. De vrouwen konden ondertussen genieten van onze westerse vrijheid. Ze vragen zich zelf af of ze het ooit opnieuw zullen kunnen aarden in hun land. Toch zijn er die terug willen, als het opnieuw veilig is. Wat ik wel begrijp, want hun familie is daar nog en ze lieten al hun bezittingen achter.”

Ondertussen startte de werking van Moeders voor Vrede opnieuw op in Afghanistan. “Maar het loopt niet van een leien dakje. Ik maak me zorgen om de 60 à 70 vrouwen die vroeger onze twee gezondheidscentra bezochten. De twee vrouwelijk gynaecologen zijn naar hier gevlucht. Ik vraag mij echt af waar al die vrouwen om medische bijstand gaan aankloppen, want ze mogen niet worden aangeraakt door een mannelijk arts.”

Internationale conferentie

“De terugkeer van de taliban en de vlucht van onze medewerkers blijft tot op vandaag een onwezenlijk gegeven voor mij”, zegt Jennie op het einde van haar boek. “De situatie van de achtergebleven vrouwen in Afghanistan is even zorgwekkend als tijdens de eerst regeerperiode van de Taliban. Dat ik onze Afghaanse medewerkers nu regelmatig tref in Ieper vind ik nog altijd moeilijk te vatten. En toch zal ik samen met hen proberen om de vrouwen in Afghanistan opnieuw een leven te geven. Nooit zullen we hen de rug toekeren.” Jennie is ondertussen een internationale conferentie aan het voorbereiden over Afghanistan die in juni volgend jaar in Ieper plaatsvindt.

Volledig scherm Jennie met de Afghaanse medewerkers van Moeders voor Vrede na hun vlucht uit hun land. © Henk Deleu

